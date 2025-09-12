Las autoridades publicaron las imágenes de la cámara corporal en la que estuvo involucrado un policía de Beaumont

Lina Robles

El sheriff del Condado de Riverside dio a conocer las imágenes captadas por la cámara corporal de un agente que balaceó en Beaumont a un sujeto armado el pasado 29 de julio.

Cuando la policía paró a motociclista y al preguntar si tenia armas el individuo no quiso contestar y de repente corrió hacía una casa ubicada cerca del freeway 10, por lo que inició una persecución a pie, de repente Justin James de 53 años sacó una pistola y amenazó al sheriff quien disparó su arma e hirió al individuo.