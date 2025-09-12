Las autoridades continúan buscando a la persona que realizó amenazas contra una escuela de Desert Hot Springs

Lina Robles

La policía sigue buscando a la persona que realizo amenazas de tiroteo a la escuela Desert Springs Middle de Desert Hot Springs ayer en la mañana lo que provocó una gran movilización de la policía que dijo que se trataba de una bomba.

El Distrito Escolar de Palm Springs anuncio que han incrementado la seguridad y la presencia de la policía como medida de precaución.

Cabe recordar que en septiembre del 2021 un estudiante de la Desert Hot Springs High School llevo un cuchillo al plantel y en el 2019 tres adolescentes de 14 años realizaron amenazas en las redes sociales y después les decomisaron dos pistolas y una réplica de un rifle AR-15.