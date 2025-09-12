Skip to Content
News

Las autoridades continúan buscando a la persona que realizó amenazas contra una escuela de Desert Hot Springs

By
Published 3:59 pm

Lina Robles

La policía sigue buscando a la persona que realizo amenazas de tiroteo a la escuela Desert Springs Middle de Desert Hot Springs ayer en la mañana lo que provocó una gran movilización de la policía que dijo que se trataba de una bomba.

El Distrito Escolar de Palm Springs anuncio que han incrementado la seguridad y la presencia de la policía como medida de precaución.

Cabe recordar que en septiembre del 2021 un estudiante de la Desert Hot Springs High School llevo un cuchillo al plantel y en el 2019 tres adolescentes de 14 años realizaron amenazas en las redes sociales y después les decomisaron dos pistolas y una réplica de un rifle AR-15.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content