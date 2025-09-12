Skip to Content
La policía de Palm Springs arrestó a dos sujetos que golpearon salvajemente al empleado de una tienda

Jesus Reyes
Published 3:59 pm

Lina Robles

Dos sujetos fueron arrestados dos semanas después de entrar a robar a un negocio de Palm Springs el pasado primero de septiembre cuando además atacaron al empleado del supermercado ubicado por la calle Sunrise donde lo golpearon y cuando cayó suelo lo patearon y lo pisaron y lo arrastraron para después huir.

Los investigadores lograron capturar ayer a los individuos uno de 24 años y el otro de 21.

Ambos se presentarán en corte el próximo lunes.

Telemundo 15 Palm Springs

