Skip to Content
News

Refuerzan seguridad en Calexico High School tras mensaje en baño

By
New
Published 8:41 pm

Carolina Garcia

Calexico, California (t3).- Un mensaje en el baño de hombres de CALEXICO HIGH SCHOOL generó que autoridades del distrito escolar informaran a la policía de Calexico para que se iniciara una investigación, la corporación determinó que este mensaje de “grafiti” era una amenaza no acreditable.

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, señaló además de un mensaje para no generar alarma, que se revisarán las cámaras del plantel para determinar el o los responsables, ya que es importante mencionar esto incurre en un cargo criminal.

“Anteriormente hemos recibido diferentes tipos de llamadas similares a esto y no es nada para nosotros. Nosotros estamos en constante entrenamiento para poder manejar este tipo de situaciones” dijo a Telemundo el oficial Juan Fonseca.

La policía realiza cursos y capacitaciones, tanto en su personal como en escuelas para determinar el accionar en caso de que se reporte un incidente real. Incluso, se propuso ante el distrito integrar a otro agente a la vigilancia de las escuelas, ya que actualmente es uno el asignado a los 17 planteles de la ciudad fronteriza.

Refuerzan seguridad en Calexico High School tras mensaje en bano

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 3 Yuma-El Centro

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content