¿Quién era Charlie Kirk, el activista pro-Trump que murió baleado en una universidad de Utah?

Por Elizabeth Wolfe, Betsy Klein y Eric Bradner, CNN

Charlie Kirk, quien murió tras ser herido de bala durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, fue fundador del grupo conservador juvenil Turning Point USA y una voz influyente en el universo MAGA.

Kirk emergió durante la primera campaña presidencial del presidente Donald Trump como una voz definitoria del incipiente movimiento de jóvenes conservadores. Desde su fundación en 2012, Turning Point USA afirma haberse convertido en “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

Kirk aparecía con frecuencia en cadenas de televisión por cable, incluidas Fox News, para compartir sus opiniones sobre temas como los archivos de Epstein, el Gobierno de Trump y la libertad de expresión.

También era director ejecutivo de Turning Point Action, una filial 501(c)(4) de Turning Point USA que participaba en actividades de defensa política.

Fue conductor del popular podcast “The Charlie Kirk Show” y escribió tres libros, entre ellos “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future” (La doctrina para hacer a EE.UU. grande de nuevo: solo ideas que ganarán el futuro).

Su aparición este miércoles en la Universidad del Valle de Utah fue la primera parada de la gira de Turning Point USA llamada “The American Comeback Tour”. Se esperaba que Kirk viajara a campus universitarios y debatiera con estudiantes en un segmento llamado “Prove Me Wrong Table”.

Charlie Kirk y su organización política, Turning Point USA, fueron clave para la victoria del presidente Donald Trump en 2024, y Trump le atribuyó el mérito de movilizar el voto joven.

Kirk cultivó estrechos lazos con el presidente y su familia durante el primer mandato de Trump, y más recientemente estuvo en la Oficina Oval en mayo, en la ceremonia de juramentación de la jueza Jeanine Pirro.

“Gané a los jóvenes por 37 %. Ningún republicano lo había logrado y yo gané por 37 %. Y Charlie Kirk lo dirá: TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”, dijo Trump.

Continuó: “Él está aquí, mírenlo. Le encanta que mencionemos ese nombre, ¿cierto, Charlie? Ha hecho un gran trabajo y agradezco toda la ayuda”.

En un mitin en la víspera de su investidura, Trump ensalzó a Kirk y a su “ejército de jóvenes”.

“Quiero agradecerle a Charlie. Charlie es fantástico. Este tipo… No crean eso de que los jóvenes son liberales. No lo son. Tal vez lo fueron, pero ya no lo son”, dijo en enero.

Kirk era conocido por debatir con estudiantes universitarios sobre el derecho al aborto, al que se oponía; la crisis climática, que minimizaba; y los derechos de las personas transgénero, que rechazaba. Frecuentemente buscaba movilizar a los jóvenes en torno a los roles de género tradicionales. También apoyó los esfuerzos de deportación masiva impulsados por Trump.

Kirk participó en las últimas tres convenciones del Partido Republicano. En 2024, afirmó que el matrimonio y la propiedad de una vivienda eran inalcanzables para demasiados jóvenes en Estados Unidos y responsabilizó al expresidente Joe Biden.

“Bajo Biden, nuestros jóvenes no poseen nada y son infelices. Donald Trump se niega a aceptar esta versión falsa, patética y distorsionada del sueño americano”, dijo. “Donald Trump está en una misión para recuperar tu derecho de nacimiento, ese que tus abuelos y quienes les precedieron hicieron todo por legarte”.

Kirk fue un defensor abierto del derecho a portar armas.

En un evento de Turning Point USA Faith en abril de 2023, dijo: “Nunca vivirás en una sociedad con una ciudadanía armada y sin ninguna muerte por arma de fuego”.

Pero, agregó Kirk, “creo que vale la pena. Creo que es un costo que, lamentablemente, debemos asumir cada año para poder mantener la Segunda Enmienda y proteger nuestros otros derechos fundamentales. Es un acuerdo prudente. Es racional”.

Kirk tuvo su primera experiencia en política como estudiante de la Wheeling High School, en los suburbios del noroeste de Chicago, cuando fue voluntario en la exitosa campaña al Senado de 2010 del exsenador republicano Mark Kirk.

Obtuvo atención nacional en 2012 cuando, siendo estudiante de último año de bachillerato, escribió en Breitbart News que los estudiantes de bachillerato estaban siendo adoctrinados por libros de texto de tendencia liberal. Asistió brevemente a Harper College, pero abandonó los estudios para convertirse en activista conservador a tiempo completo y luego argumentó que la universidad no es necesaria para muchas personas.

Kirk y el empresario retirado y activista conservador Bill Montgomery cofundaron Turning Point USA en 2012. Se conocieron cuando Kirk tenía 18 años, en una conferencia en la Universidad Benedictina tras la publicación de su artículo en Breitbart. La organización recibió rápidamente el respaldo de importantes donadores del Partido Republicano, entre ellos Foster Friess.

Posteriormente, Kirk se convirtió en autor de libros más vendidos y en una figura reconocida en los medios, conduciendo un programa diario de tres horas.

En 2021, Kirk se casó con Erika Frantzve, con quien tuvo dos hijos pequeños.

Esta historia se actualizó con más detalles.

Jeff Zeleny y Aditi Sangal, de CNN, contribuyeron a este informe.