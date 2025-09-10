Skip to Content
News

El Buró de Supervisores del Condado de Riverside aprobó un distrito que apoyará proyectos de mejoras en la infraestructura en Cabazon

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

El Buró de Supervisores del Condado de Riverside aprobó el plan de financiación para un nuevo distrito fiscal destinado a apoyar proyectos de mejoras de infraestructura en Cabazon y sus alrededores.

Se trata de unos 10 mil acres de terreno y 4 mil casas y negocios ubicados cerca del freeway.

Bajo el plan el 25% de los impuestos sobre la propiedad por los próximos 45 años se utilizarán en proyectos como control de inundaciones, mejoras en calles y caminos la expansión del suministro de agua y protección contra incendios.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content