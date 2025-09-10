El Buró de Supervisores del Condado de Riverside aprobó un distrito que apoyará proyectos de mejoras en la infraestructura en Cabazon
Lina Robles
El Buró de Supervisores del Condado de Riverside aprobó el plan de financiación para un nuevo distrito fiscal destinado a apoyar proyectos de mejoras de infraestructura en Cabazon y sus alrededores.
Se trata de unos 10 mil acres de terreno y 4 mil casas y negocios ubicados cerca del freeway.
Bajo el plan el 25% de los impuestos sobre la propiedad por los próximos 45 años se utilizarán en proyectos como control de inundaciones, mejoras en calles y caminos la expansión del suministro de agua y protección contra incendios.