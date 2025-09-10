Abogado que representa a 15 personas que sufrieron heridas durante el desfile de Navidad dice que sus representados aun sufren las secuelas

Lina Robles

El grupo de abogados que representa a las 15 personas que resultaron heridas en el accidente del Desfile navideño de Palm Springs el año pasado dijo que sus defendidos siguen viviendo una pesadilla después que la motocicleta de un policía atropello a las 15 personas.

El informe que dieron a conocer hace días indica que el oficial realizó acrobacias no autorizadas por falta de supervisión y poca comunicación.

Cabe mencionar que habrá cambios en el desfile navideño de este año para evitar accidentes.