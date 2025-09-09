Dos personas fueron trasladadas a un hospital tras un choque entre un vehículo y un peatón en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KESQ) – CAL FIRE informa que dos personas fueron trasladadas a un hospital local tras un choque entre un vehículo y un peatón en Indio el martes por la noche.

El choque ocurrió alrededor de las 8:00 p. m., cerca de la esquina de la calle Clinton y Granada Drive, justo al norte de la autopista 111. Un carril en dirección norte de la calle Clinton estuvo cerrado durante unos 30 minutos mientras la Policía de Indio realizaba la investigación.

CAL FIRE no proporcionó información sobre la gravedad de las lesiones sufridas por las dos personas.

