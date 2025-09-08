Peregrinación de Nuestra Señora de Guadalupe cancelado para el 2025

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Una querida tradición en el Valle de Coachella se cancela este año.

Los organizadores de la Peregrinación anual de Nuestra Señora de Guadalupe afirman que el creciente temor en la comunidad, provocado por la ofensiva migratoria nacional del presidente Trump, motivó la decisión.

El año pasado, el evento atrajo a más de 20,000 fieles que caminaron 30 millas desde Palm Springs hasta Coachella.

Ahora, esa poderosa muestra de unidad y devoción no se realizará.

Mañana hablaremos con los organizadores para comprender el impacto y el temor que se apodera de las familias locales.

