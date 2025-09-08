Identificada ciclista de bicicleta eléctrica atropellada mortalmente en Desert Hot Springs

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Una mujer de 67 años fue atropellada mortalmente por un vehículo mientras conducía una bicicleta eléctrica en Desert Hot Springs.

Laura Harker, residente de Desert Hot Springs, fue atropellada poco después de las 7 a. m. del domingo en Pierson Boulevard, al oeste de North Indian Canyon, según la oficina forense del condado de Riverside.

Harker circulaba por la derecha del carril en dirección este en Pierson Boulevard, cuando una camioneta Ford F-150 se acercó por detrás a una velocidad no confirmada, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

El conductor de la Ford no se percató de Harker por razones desconocidas e impactó la parte trasera de la bicicleta eléctrica, informó el oficial de CHP David Torres.

Harker sufrió múltiples lesiones traumáticas y fue trasladada al Centro Médico Regional Desert en Palm Springs, indicó Torres.

El personal del hospital la declaró muerta aproximadamente media hora después. La causa del accidente estaba siendo investigada por la Patrulla de Caminos de California (CHP).