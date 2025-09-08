Hombre hospitalizado tras ser atropellado por un vehículo en la I-10 cerca de la calle Cook

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Un hombre fue trasladado de urgencia al hospital tras ser atropellado por un vehículo el lunes por la tarde en la acera este de la Interestatal 10, cerca de la calle Cook.

El accidente se reportó alrededor de la 1 p. m.

El equipo de Telemundo 15 en el lugar confirmó que una persona se encontraba en el suelo en medio de la autopista. La persona fue trasladada al hospital. No se informó sobre su estado.

Al menos un vehículo resultó dañado.

El accidente causó algunos retrasos en el tráfico en la acera este de la autopista; sin embargo, el tráfico se reanudó a las 2:25 p. m.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com para obtener actualizaciones.