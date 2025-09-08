Hombre de Banning condenado a 30 años de prisión por violar a una mujer y abusar sexualmente de una menor

Luis Medina

BANNING, Calif. (KUNA) – Un hombre de 43 años de Banning fue condenado a 30 años de prisión tras ser declarado culpable de violar a una mujer y abusar sexualmente de una niña de 12 años.

A principios de julio, un jurado de Banning condenó a Steven Roy McElroy por violación forzada, actos lascivos contra una menor, agresión con intención de cometer violación y una acusación que agrava la pena por acosar a múltiples víctimas. Fue absuelto de un cargo relacionado de violación de una persona en estado de ebriedad.

Durante una audiencia en el Centro de Justicia de Banning el lunes por la tarde, el juez del Tribunal Superior del Condado de Riverside, Mark Singerton, impuso la sentencia requerida por la ley estatal para estos delitos.

Steven Roy McElroy fue arrestado en 2022 tras una extensa investigación del Departamento de Policía de Banning basada en declaraciones de presuntas víctimas que se remontan a una década.

McElroy fue acusado por la presunta agresión a la niña de 12 años en marzo de 2022.

Los detectives de la policía de Banning recibieron posteriormente información sobre dos mujeres que alegaron haber sido agredidas sexualmente por él en diferentes ocasiones entre 2015 y 2016.

Según el detective Jack Loera, las dos mujeres se enteraron de la acusación de abuso sexual infantil y decidieron hablar con la policía.

Al preguntársele por qué tardó tanto en presentar la denuncia, una de ellas respondió que no creía que las autoridades la tomaran en serio en ese momento, por lo que esperó a que la otra presentara sus acusaciones antes de revelar las suyas, según consta en los documentos judiciales.

El incidente original que dio lugar a todos los cargos ocurrió el 26 de diciembre de 2021, según el escrito.

McElroy tiene una condena por delito grave en otra jurisdicción que no figura en los documentos judiciales.