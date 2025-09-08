Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- La Secretaria de Salud en el estado, confirmó que en este 2025, suman 8 las muertes a causa del calor extremo en la ciudad, que ha generado que en al menos 17 ocasiones se alcancen cifras históricas de temperaturas.

El más reciente fallecimiento, fue un guardia de seguridad que se trasladaba a bordo de su bicicleta, dijo Adrián Medina Amarillas, titular de Salud en BC:

“En el transcurso tuvo molestias que resguardó en un árbol, y ahí fue donde desafortunadamente lo encontraron, éstas son las últimas tres muertas que nos faltaban por comunicar, eso fue en el último mes, en las últimas dos semanas, no hemos tenido ningún fallecido, afortunadamente”

En el 2024, se contabilizaron 46 muertes a causa del calor extrema, lo que representa en este año una reducción considerable, sin embargo las acciones principalmente en el punto de hidratación masivos, como es el que se ubica en “el parque del mariachi” continuarán para evitar que más muertes sigan presentándose.

Han muerto 8 personas por calor en Mexicali