Skip to Content
News

El Departamento de Salud confirmó que un estudiante de Indio High School dio positivo a la tuberculosis

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

El Departamento de Salud del Condado de Riverside informo que un estudiante de la Indio High School dio positivo a la tuberculosis por lo que notificaron a estudiantes y personal que estuvieron en contacto con el joven para que se realicen un examen gratuitamente, mientras que el estudiante está tomando medicamento y se está recuperando en su casa.

Cabe recordar que el año pasado en el condado de Riverside se reportaron 98 casos activos de tuberculosis.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content