El Departamento de Salud confirmó que un estudiante de Indio High School dio positivo a la tuberculosis

Lina Robles

El Departamento de Salud del Condado de Riverside informo que un estudiante de la Indio High School dio positivo a la tuberculosis por lo que notificaron a estudiantes y personal que estuvieron en contacto con el joven para que se realicen un examen gratuitamente, mientras que el estudiante está tomando medicamento y se está recuperando en su casa.

Cabe recordar que el año pasado en el condado de Riverside se reportaron 98 casos activos de tuberculosis.