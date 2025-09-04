Una persona falleció tras chocar un vehículo contra una zanja en la I-10 cerca de Palm Drive

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – Una persona fue declarada muerta tras un accidente en la Interestatal 10 al oeste de Palm Drive, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

El accidente se reportó inicialmente alrededor de las 10:30 a. m., después de que un vehículo se cayera a una zanja.

El oficial de la CHP, David Torres, informó a Telemundo 15 que el vehículo circulaba en dirección oeste por la I-10 cuando, por razones que aún se investigan, el conductor giró a la derecha de forma peligrosa, se salió de la carretera y se desplomó por un terraplén.

Los paramédicos llegaron aproximadamente 30 minutos después y declararon al conductor muerto en el lugar.

La investigación continúa. Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com