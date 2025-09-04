Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Tras permanecer tres días hospitalizada en el Hospital General de Mexicali, la madre de 21 años de edad murió derivado de las múltiples lesiones que sufrió durante la explosión el sábado pasado en su vivienda y de la que también su hija de casi dos años de edad resultó severamente lesionada.

De acuerdo a la madre de la joven, la pequeña aún es atendida en el hospital especializado para tratamiento de personas afectadas por quemaduras en Sacramento, se le han practicado cinco cirugías, la última este miércoles, sin embargo su pronostico es reservado porque se mantiene en grave estado de salud.

“Tuvo su cuarta y quinta cirugía, pues todavía está delicada a ella se le paró su corazón 30 minutos el domingo la reanimaron, pero su situación tampoco no es muy favorable” declaró a Telemundo Luz Danaely Zarate.

Buscan que la rentera asuma alguna responsabilidad en los hechos, ya que anteriormente había notificado sobre las fugas, incluso el papá y abuelo de las víctimas habían realizado una revisión en el lugar.

“Son gente de muy muy pocos y escasos recursos económicos y tenía seis meses que acababa de rentar. Tenía una fuga inclusive en electricidad, lo que se está diciendo aquí entre los medios se puede acreditar en el órgano jurisdiccional, a qué me refiero con esto, tenemos una prueba de mensajes de WhatsApp Donde la muchachita le hice a la de la casa, oiga hay una fuga de gas y le hice, pues arréglalo” Dijo Guillermo Baez.

La menor es atendida a través de una visa humanitaria en EU, junto a ella se encuentra su abuela paterna.

Muere madre que resultó herida en explosión de gas