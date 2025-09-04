Bebé Emmanuel Haro: Padres se declaran inocentes de los cargos de asesinato

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) — Jake y Rebecca Haro se declararon inocentes de los cargos de asesinato y de presentar una denuncia policial falsa por la presunta muerte de su hijo de 7 meses, Emmanuel Haro.

Los Haro comparecieron ante el tribunal el jueves por la mañana en Riverside para su lectura de cargos. Ambos regresarán a la corte el 16 de septiembre para una Conferencia de Acuerdo por Delitos Graves.

La fiscalía alega que Emmanuel sufrió abusos a lo largo del tiempo y falleció entre el 5 y el 14 de agosto. En una conferencia de prensa, el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, declaró que los investigadores creen que Emmanuel “sufrió abusos a lo largo del tiempo” y falleció a causa de esas lesiones. No se han encontrado los restos de Emmanuel, pero Hestrin afirmó que los investigadores tienen indicios sólidos de dónde podrían estar los restos del bebé.

Ambos padres se encuentran detenidos bajo fianza de un millón de dólares. Los documentos de acusación, presentados la semana pasada, enumeran los cargos de asesinato y denuncia falsa contra ambos padres y recomiendan una fianza de $1,000,000 para Jake y Rebecca. La acusación alega que el asesinato ocurrió entre el 5 y el 14 de agosto, y la denuncia falsa está fechada el 14 de agosto.

En su comparecencia del 26 de agosto, el Defensor Público Brian Cosgrove habló en nombre de la Defensoría Pública, indicando que no puede representar a ambos padres debido a un conflicto.

Los informes posteriores indican que Jake permanece con el Defensor Público, mientras que se espera que a Rebecca se le asigne una abogada en el panel de conflictos.

Se espera que el jueves se aclare la situación de los abogados de Jake y Rebecca Haro en la corte.

Los detectives han declarado que el secuestro reportado originalmente en Yucaipa no ocurrió.

El domingo 24 de agosto, investigadores acompañados por Jake Haro, con ropa de custodia, fueron vistos buscando a lo largo de la Carretera 60 cerca de Gilman Springs Road, pero no localizaron los restos de Emmanuel, según la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Documentos judiciales obtenidos por nuestra estación hermana KESQ News Channel 3 muestran que Jake Haro fue condenado por un delito grave de crueldad infantil en 2023, derivado de un caso de 2018. A pesar de la objeción de la fiscalía, un juez le concedió libertad condicional y permiso para trabajar. En la misma conferencia de prensa de la semana pasada, Hestrin y Bianco criticaron a los jueces que dictaminaron en el caso.

Jake también enfrenta un cargo separado por posesión de arma de fuego y municiones a partir de 2024, según documentos judiciales recibidos por KESQ News Channel 3.

KESQ News Channel 3 informó previamente que Rebecca Haro es hermana de James Beushausen, condenado por el asesinato de su novia en Palm Springs en 2017. La madre de Rebecca, Mary Beushausen, defendió enérgicamente a su hijo en ese juicio, creando un grupo de Facebook llamado “Justicia para James”.

KESQ se ha comunicado en repetidas ocasiones con la madre de Rebecca, Mary Beushausen, y se le ha respondido que “no hay comentarios”.

El exabogado defensor Vincent Hughes prestó declaración previamente en nombre de Jake, pero no compareció en la última audiencia y no ha respondido a múltiples solicitudes recientes de comentarios.

Se anima a cualquier persona que tenga información sobre este caso o el paradero de Emmanuel a que se comunique con la Unidad de Homicidios del Sheriff del Condado de San Bernardino al 909-890-4904 o envíe una denuncia anónima a We-Tip.

Cronología: Caso del bebé Emmanuel

Jueves, 4 de septiembre: Lectura de cargos a las 8:30 a. m.; ambos padres permanecen encarcelados bajo fianza de $1 millón.

Miércoles, 27 de agosto: Fiscal de distrito Hestrin: Emmanuel sufrió “graves abusos a lo largo del tiempo”; los investigadores tienen fuertes indicios de la posible ubicación de los restos; aún no se han encontrado.

Martes, 26 de agosto: Primera comparecencia; el caso se prolongó hasta el 4 de septiembre; se presentó una denuncia por asesinato y falso informe.

Domingo, 24 de agosto: Búsqueda en la autopista 60/Gilman Springs con Jake presente; no se encontraron restos.

Viernes, 22 de agosto: Padres arrestados en Cabazon después de que los detectives concluyeran que la acusación de secuestro era falsa.

Jueves, 14 de agosto: Rebecca denuncia una agresión y secuestro frente a una tienda de Yucaipa; agentes y perros policía realizan una búsqueda; el caso se reclasifica posteriormente debido a inconsistencias en su relato.