Protestan madres buscadoras en explanada de gobierno de BC

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (T3) – Desde hace varios años, son las madres buscadoras que han formado colectivos de búsqueda quienes han encabezado los esfuerzos para ubicar a sus seres queridos o conocer algún indicio que de con algun avance en las investigaciones.

Irma Leyva, una pionera en el activismo, por la desaparición de su hijo, manifestó que recientemente se reunió con la fiscal, sin embargo señaló que existe una insensibilidad por parte de los gobiernos respecto al trato y el tiempo que ofrecen a las madres y colectivos, afirmó que recientemente se realizó una búsqueda. la que solo se le destinaron 40 minuto además de realizar cuestionamiento sobre a que colectivo pertenece:

“Las carpetas de todos los colectivos de las compañeras, víctimas madres unidas y todos están en blanco investigadores, no son investigadores, normalmente son hijos de la Diputada, parientes de mami de Papi”

El pasado 30 de agosto, se conmemoró el día de las desapariciones forzadas, por lo que este martes, se manifestaron frente a la explanada de gobierno colocando globos y lazos con el nombre de sus desaparecidos.

“queremos que nos digan dónde están nuestros Desaparecidos. Desgraciadamente tengo gente con hasta de 30 años de su hijo desaparecido”

De acuerdo al colectivo, son hasta 1,500 personas desaparecidas en los últimos años en Mexicali.