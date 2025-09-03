Programa de preadopción busca rescatar mascotas perdidas de los refugios del condado de Riverside

Luis Medina

CONDADO DE RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Las autoridades del condado esperan reducir la cantidad de mascotas no reclamadas que llegan a los refugios con un nuevo incentivo de preadopción.

Solo esta semana, los refugios de animales del condado de Riverside han acogido a más de 150 animales; según las autoridades, gran parte de ellos son mascotas perdidas y no reclamadas.

Ahora, el programa DIBS para Perros espera rescatar a estos animales no reclamados de los refugios más rápidamente.

El nuevo programa de preadopción permitirá a los futuros dueños reservar perros que aún se encuentran en el período de retención legal requerido. Si ninguna familia los ha reclamado al finalizar dicho período, el perro se asigna automáticamente a una familia.

El programa comenzó esta semana en los cuatro refugios del condado de Riverside.

Si te interesa poner “DIBS” a un perro, solo tienes que:

Visitar un refugio: este programa actualmente es solo presencial.

Enamorarse: encontrar un perro extraviado en espera y querer llamar a DIBS.

Llamar a DIBS: el personal verificará la elegibilidad, te ayudará con el proceso y te avisará cuándo puedes recoger a tu mascota.

Recoger a tu perro: regresa en la fecha disponible y regresa a casa con tu nuevo miembro de la familia.