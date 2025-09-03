Padres expresan preocupación por problemas con los autobuses escolares en CVUSD

Luis Medina

THERMAL, Calif. (KUNA) — Algunos padres del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella (CVUSD) expresan su creciente preocupación por los continuos problemas con los autobuses escolares, incluyendo retrasos en la recogida de los alumnos y fallos técnicos con el nuevo sistema de seguimiento de autobuses del distrito.

Según varios padres en Facebook, los estudiantes han tenido que esperar en las paradas de autobús durante largos periodos. En algunos casos, los autobuses han llegado considerablemente tarde, lo que ha provocado que los estudiantes pierdan tiempo en clase.

Para aumentar la confusión, CVUSD lanzó recientemente una nueva aplicación de seguimiento de autobuses que ofrece a los padres información actualizada en tiempo real sobre la ubicación de los autobuses. Si bien la aplicación se diseñó para mejorar la comunicación y brindar tranquilidad, algunos padres informan que no funciona como se esperaba.

Por ahora, muchos padres dudan de si habrá mejoras pronto.

El distrito respondiendo con una declaración, que dice en parte:

“Con más estudiantes viajando en autobús este año, hemos ampliado el servicio enviando autobuses adicionales a algunas paradas. Si bien esto a veces puede resultar en breves retrasos, También estamos trabajando para agregar rutas codificadas por colores en cada escuela, para que las familias puedan identificar rápidamente el autobús de sus estudiantes…”

