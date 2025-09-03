Skip to Content
Las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de Yucca Valley que fue reportado desaparecido

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que había desaparecido hace dos semanas.

Se trata de Justin Dow de 31 años residente de Yucca Valley quien fue encontrado muerto cerca de la Indyan Canyon en North Palm Springs.

Información preliminar indica que su muerte no se trató de un homicidio, pero eso lo determinara el forense cuando le realicen la autopsia.

La víctima era veterana de guerra y tenía cinco hijos.

