La policía de Palm Springs dio a conocer los resultados del retén de sobriedad del pasado fin de semana

Published 11:14 am

Lina Robles

La policía de Palm Springs dio a conocer los resultados del retén de sobriedad que realizaron el viernes pasado de 7 de la tarde a 1 de la madrugada del sábado en el área de las calles Tahquitz Canyon y Hermosa Drive por donde pasaron más de 300 vehículos, tres conductores fueron arrestados por manejar borrachos o drogados, además a dos personas les decomisaron el carro por no tener licencia de manejar.

Telemundo 15 Palm Springs

