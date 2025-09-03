La policía de Palm Springs dio a conocer los resultados del retén de sobriedad del pasado fin de semana

Lina Robles

La policía de Palm Springs dio a conocer los resultados del retén de sobriedad que realizaron el viernes pasado de 7 de la tarde a 1 de la madrugada del sábado en el área de las calles Tahquitz Canyon y Hermosa Drive por donde pasaron más de 300 vehículos, tres conductores fueron arrestados por manejar borrachos o drogados, además a dos personas les decomisaron el carro por no tener licencia de manejar.