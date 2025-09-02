Policía de Palm Springs busca a ladrones de equipo de piscina

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Departamento de Policía de Palm Springs publicó un video de vigilancia que muestra a ladrones en acción durante el fin de semana en una vivienda.

La policía informó que ladrones fueron vistos en cámara robando una aspiradora de piscina Dolphin Nautalis, valuada en poco más de $1,000. Un ladrón trepa la cerca para agarrar el equipo. Se puede ver a una segunda persona ayudando a pasar el objeto por encima de la cerca.

La policía informó que el robo ocurrió la madrugada del viernes en la cuadra 2600 de Lawrence Crossley Road.

La Policía de Palm Springs solicita la ayuda de la comunidad para identificar a los ladrones.

Si reconoce a las personas en el video, comuníquese con el detective Doherty al 760 323-8142 o a Alexander.Doherty@palmspringsca.gov.