Niña resulta severamente lesionada en explosión

Published 8:41 am

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (T3) – Una pequeña de 1 año 11 meses de edad, resultó con el 85 por ciento con quemaduras de primer y segundo grado, luego de que su madre y ella se encontraran en una vivienda donde se reportó una explosión de gas.

Su madre, una joven de 21 años, también resultó herida, se encuentra aún en el Hospital General de Mexicali, donde se reporta en terapia intensiva.

Ante la gravedad de las lesiones de la menor, fue trasladada al hospital “Shriners Children’s” en Sacramento para que recibiera atención médica, hospital que mantiene un convenio en hospitales fronterizos mexicanos.

Las causas de la explosión aún no se han determinado, por lo que peritos de bomberos aún trabajan en el lugar.

Telemundo 3 Yuma-El Centro

