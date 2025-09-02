Funcionarios y expertos enfatizan la importancia de almacenar armas de fuego de forma segura para proteger a los menores

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Ante la creciente preocupación por el acceso de los jóvenes a las armas, el Departamento de Policía de Indio (IPD) y algunos vendedores de armas de fuego enfatizan la importancia de un almacenamiento adecuado y responsable.

De 2013 a 2023, casi 21,000 menores de 17 años murieron por armas de fuego, según la Fundación Familiar Kaiser, una organización sin fines de lucro que sirve como fuente líder para la investigación de políticas de salud.

El oficial de Indio, Felipe Escalante, afirmó que las armas sin asegurar en el hogar pueden ser peligrosas para los menores.

“Algo que los padres podrían hacer es asegurar adecuadamente sus armas de fuego, ya sea comprando una caja fuerte o un estuche con candado”, dijo Escalante.

En California, es un delito dejar cualquier arma de fuego, cargada o descargada, donde un menor de 18 años pueda acceder a ella sin permiso.

Kent Miller, propietario de Golden State Armory, afirmó que cualquier arma de fuego comprada en el estado de California debe venir con una caja de seguridad o un candado de cable aprobados por California.

“Cualquier persona que salga de la tienda con una pistola o un rifle, de hecho, sabrá cuáles son los requisitos legales de almacenamiento”, afirmó Miller. “Y cómo hacerlo correctamente y qué dispositivos son legales para hacerlo”.