Corte de luz afecto a más de 1100 clientes del IID en North Shore

Luis Medina

NORTH SHORE, Calif. (KUNA) – Un corte de luz dejó hoy sin electricidad a más de 1100 clientes del Distrito de Riego Imperial (IID) en la comunidad de North Shore.

El corte se reportó alrededor de las 8:53 a. m. en áreas desde la Avenida 68 hasta Sea Breeze Drive en North Shore y Mecca, según el IID.

Para las 11 a. m., se había restablecido el servicio a 757 clientes, mientras que otros 353 permanecían sin servicio. Paras las 1 p.m. ya se había restaurado la electricidad para casi tosos los clientes menos a una propiedad.

Varias líneas de tramos estaban caídas, y los repentinos cambios climáticos causaron el corte, indicó Schettler.

El Club Náutico de North Shore estará abierto hasta las 8 p. m. para servir como centro de enfriamiento para los afectados, informó el supervisor Manuel Pérez.