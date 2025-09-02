Conductor huye de un intento de control de tránsito, persecución termina en accidente en Thousand Palms

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Un intento de control de tránsito por parte de la Patrulla de Caminos de California (CHP) el martes por la noche se convirtió en una persecución, mientras el sospechoso conducía a los oficiales por un vecindario de Thousand Palms.

La persecución se reportó poco antes de las 9:00 p. m. y terminó con el sospechoso chocando contra una cerca de alambre en la Avenida Árbol Real, al norte de Ramon Road y al oeste de Monterey Avenue.

Los oficiales informaron que el sospechoso sufrió lesiones leves y fue trasladado en ambulancia a un hospital local.

Nos hemos comunicado con las autoridades para obtener más información. Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com