Casi 4,800 clientes sin electricidad en Desert Hot Springs debido a la tormenta

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Casi 4,800 clientes de Southern California Edison se quedaron sin electricidad hoy en Desert Hot Springs debido a la caída de rayos y la tormenta.

El corte de luz se produjo tras dos incidentes que impactaron cables y postes eléctricos.

El primer incidente se produjo cerca de Palm Drive y Dillon Road, donde se reportaron cables eléctricos caídos y un poste en llamas. Un segundo incidente se reportó en Cahuilla Avenue y Cactus Drive.

Se reportó un gran corte de electricidad alrededor de las 9:30 a. m., dejando a 4,635 clientes sin electricidad en las zonas de Granada Avenue y Hacienda Avenue. Para las 2:30 p.m. la luz ya habia sido los clientes excepto por un cliente.