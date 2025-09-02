¿Cancelará Trump las elecciones? Los demócratas suenan cada vez más las alarmas

Análisis de Aaron Blake

Cuando el presidente de EE.UU. Donald Trump se sentó con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky el mes pasado, el tema fue el importante asunto de poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Pero en un momento, Trump hizo un desvío provocador hacia la política interna.

Zelensky señaló que, en su país, la ley no permite elecciones durante períodos de ley marcial.

“Así que dices que durante la guerra no puedes tener elecciones”, respondió Trump.

“Entonces déjame decir, dentro de tres años y medio – ¿quieres decir que si estamos en guerra con alguien, no más elecciones? Oh, eso es bueno”.

Siguieron las risas. Trump se preguntó en voz alta qué harían las “noticias falsas” con su comentario.

Sin embargo, cada vez más, los demócratas no se ríen eso.

Un número creciente de ellos argumenta que Trump hará algo para intentar cancelar o tomar el control de las elecciones para mantener su poder.

El asunto podría parecer ridículo para algunos. Trump no ha dicho explícitamente que planea cancelar las elecciones, y el mes pasado dijo que “probablemente no” se postularía para un tercer mandato, lo cual la Constitución prohíbe de todos modos. Pero el presidente ciertamente ha planteado tales posibilidades antes y ha hecho muchas cosas antidemocráticas. Y sus movimientos extraordinarios para tomar más control sobre el proceso de votación y enviar soldados a suelo de EE.UU. ya están haciendo sonar las alarmas. (Un juez dijo el martes que Trump estaba, en efecto, “creando una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe”).

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, afirmó el domingo que la amenaza de Trump de enviar soldados a ciudades como Chicago era parte del plan.

“Los otros objetivos son que le gustaría detener las elecciones en 2026 o, francamente, tomar el control de esas elecciones”, dijo el gobernador demócrata en el programa “Face the Nation” de CBS.

“Simplemente afirmará que hay algún problema con una elección, y luego tendrá soldados en el terreno que pueden tomar el control si, de hecho, se le permite hacer esto”.

Pritzker, quien podría tener sus propias ambiciones hacia la Casa Blanca, señaló cómo Adolf Hitler tardó solo 53 días en convertir a Alemania en una dictadura.

“Puedo decirles que el manual es el mismo”, dijo Pritzker. “Es frustrar a los medios.

Es crear caos que requiere interdicción militar. Estas son cosas que suceden a lo largo de la historia, y Donald Trump solo está siguiendo ese manual”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, planteó una teoría muy similar la semana pasada.

Cuando se le preguntó sobre sus propios planes para postularse a la presidencia en 2028, Newsom los descartó al poner en duda si esa elección sería transparente o si siquiera se llevaría a cabo.

Citó cómo la ley de agenda interna de Trump, recientemente aprobada, convirtió a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en la agencia federal de aplicación de la ley con mayor financiación, afirmando que el ICE incrementa la “fuerza policial privada” de Trump. Predijo que se enviarían agentes federales a los centros de votación. Y luego predijo que Trump intentaría detener las elecciones por completo.

“No creo que Donald Trump quiera otra elección”, dijo Newsom en un evento organizado por Politico.

“¿La gente realmente cree que este tipo habla en serio sobre tener otra elección?”, dijo el gobernador, y agregó: “¿No habla en serio? Despierten. Perderán su país”.

Estos son los demócratas más poderosos en plantear tales teorías. Pero no son los únicos.

La representante Yvette Clarke de Nueva York dijo que la gente no debería reírse de lo que Trump dijo junto a Zelensky.

“Vean a Trump fantasear con arrastrar a Estados Unidos a una guerra como pretexto para cancelar nuestras elecciones”, dijo en X. “La sala pudo haberse reído, pero ÉL.

NO. ESTÁ. BROMEANDO.”.

El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, quien administra las elecciones de ese estado, dijo que el impulso de Trump para poner fin al voto por correo es parte de un patrón.

“¿A qué lleva ese patrón en el mundo?”, dijo Fontes a KTAR News local. “Lleva a una mayor erosión de nuestra confianza en nuestras elecciones que podría justificar su capacidad para determinar que hay una emergencia y cancelar las elecciones de 2026”.

“Aquí es adonde apunta toda la evidencia, y a cada paso Donald Trump nos da otra razón para creer que eso podría ser cierto”, agregó Fontes.

Y el fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, dijo la semana pasada a “Early Start” de CNN que el uso de soldados por parte de Trump en las ciudades es un intento de crear un pretexto.

“La única crisis aquí es Donald Trump, y él quiere una crisis porque quiere una excusa para cancelar las elecciones más adelante”, dijo Krasner.

“Está hablando de la cancelación de elecciones debido a una crisis donde no hay crisis. Estados Unidos necesita despertar. Esto es serio. Tenemos funcionarios electos que no dicen ni hacen nada”.

Todas estas advertencias podrían sonar bastante alarmistas y conspirativas. Trump ciertamente carece del poder legal para cancelar elecciones bajo la ley federal.

Pero también ha coqueteado con este tipo de cosas muchas veces y ha mostrado un verdadero desprecio por las normas democráticas y la ley electoral:

No solo buscó anular las elecciones de 2020 con base en mentiras sobre fraude electoral, sino que luego convirtió a quienes asaltaron el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021 en algo parecido a héroes de la derecha MAGA.

Ha coqueteado repetidamente con la idea de intentar buscar un tercer mandato en 2028, a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente.

En 2020 propuso retrasar las elecciones, a pesar de no tener el poder para hacerlo.

En 2022 afirmó que el supuesto fraude electoral “permite la anulación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución”.

Y el año pasado, hizo comentarios extraños sugiriendo que los cristianos que votaron por él en 2024 no tendrían que votar en 2028 porque él lo “arreglaría tan bien”.

Después de que esos últimos comentarios se hicieran virales, la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, invitó a Trump a aclararlos. Ella afirmó que sus críticos, quienes decían que él quería cancelar futuras elecciones, estaban siendo “ridículos.”

Pero Trump se negó repetidamente a refutar directamente a esos críticos.

El presidente también ha buscado recientemente expandir su control sobre las elecciones, y lo ha hecho unilateralmente, mediante una acción ejecutiva. Al principio de su mandato, buscó impulsar los requisitos de prueba de ciudadanía para registrarse para votar. Y recientemente, comenzó una campaña para poner fin al voto por correo y a las máquinas de votación.

No parece tener el poder para hacer nada de eso. Pero lo que los demócratas sugieren cada vez más que podría suceder no es un esfuerzo legal para tomar el control o cancelar elecciones, sino uno extralegal, o uno que se aprovecha de una crisis fabricada.

Y la idea de que Trump podría llevar todo esto demasiado lejos es una preocupación que podría no parecer tan ridícula para muchos estadounidenses.

Una encuesta del Public Religion Research Institute el año pasado, por ejemplo, mostró que el 49 % de los estadounidenses dijo que existía un peligro real de que Trump usara la presidencia para convertirse en dictador. (Y este no fue solo un caso en el que todos los partidarios asumieron que el otro lado haría eso; solo el 28 % tenía la misma preocupación por Kamala Harris).

La pregunta, como siempre con Trump, es si está siendo provocador por el simple hecho de provocar, o si realmente tiene planes de inmiscuirse en el proceso electoral para intentar aferrarse al poder.

Los demócratas están pidiendo cada vez más a la gente que empiece a prestar atención.

