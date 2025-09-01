Terremoto de magnitud 3,9 sacude la zona cercana a Tres Pinos

jose.romo

HOLLISTER, Calif. (KMUV) — El lunes por la tarde, a la 1:26 p. m., un terremoto de magnitud 3,9 sacudió los hogares de toda la costa central.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el epicentro del terremoto se situó a siete millas al suroeste de Tres Pinos, a una profundidad de 5,6 millas.

Se han recibido informes de personas que sintieron el terremoto en Salinas.

No se han recibido informes de daños ni heridos.

Esta es información en desarrollo.