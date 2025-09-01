Palm Springs Pride busca voluntarios para la Caminata por la Igualdad

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Palm Springs Pride convoca a voluntarios para su primera Caminata por la Igualdad el 25 de octubre.

Los organizadores informaron que la nueva caminata está programada en torno a la fecha habitual de la Caminata por la Equidad en Salud de DAP.

DAP Health anunció en mayo el fin de su campaña de recaudación de fondos de casi 40 años para la Caminata por la Equidad en Salud.

Los organizadores citaron el aumento de los costos y la disminución de la participación como motivos de la decisión de DAP Health.

Mitchell Battersby, director de voluntarios de Palm Springs Pride, destacó la importancia de la caminata en medio de las crecientes amenazas a los derechos LGBTQ+.

“Nos están arrebatando muchos de nuestros derechos”, declaró Battersby. En otras ciudades y estados, se están eliminando cosas que para otros parecen sencillas y que para nosotros son importantes, como los cruces peatonales. La igualdad nos concierne a todos.

Battersby también describió las necesidades de voluntarios.

“Necesitamos unos 20 voluntarios que ayuden a guiar la ruta, como si fueran monitores”, dijo Battersby. “Llevarán pompones y banderas del orgullo, y simplemente ayudarán a la gente a saber dónde girar y en qué dirección seguir”.

Añadió que también existe una necesidad de seguridad.

“Buscamos a unos 20 profesionales de primeros auxilios”, dijo Battersby. “Estos profesionales estarán distribuidos a lo largo de la caminata con botiquines y chalecos de primeros auxilios para que, si alguien tropieza, se cae o sufre una lesión leve, tengamos a alguien allí para atenderlo”.

Los voluntarios interesados pueden inscribirse en pspride.org, en la sección “Participa”.