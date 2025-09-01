Skip to Content
News

Dos heridos tras vuelco de vehículo todoterreno en Coachella

KYMA
Jesus Reyes
KYMA
By
Published 11:14 pm

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Dos personas fueron hospitalizadas tras un vuelco de un vehículo todoterreno la tarde del lunes en Coachella.

El accidente se reportó poco después de las 4:45 p. m. cerca de la Avenida 58 y la calle Tyler.

Según CAL FIRE, un paciente sufrió lesiones graves y fue trasladado en ambulancia aérea a un centro de traumatología.

Un segundo paciente sufrió lesiones leves y fue trasladado en ambulancia terrestre.

No se dispuso de detalles sobre la causa del accidente.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content