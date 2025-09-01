Dos caballos y su jinete fallecieron en un accidente en la Carretera 371

Luis Medina

ANZA, Calif. (KUNA) – Un jinete y dos caballos murieron cuando un vehículo los atropelló en la Carretera 371 en Anza, informaron hoy las autoridades.

Las muertes ocurrieron poco después de las 9 p. m. del domingo en la Carretera 371 en dirección oeste, cerca de Bailiff Road, según la Patrulla de Carreteras de California y el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

Las autoridades informaron que un conductor de 70 años que circulaba a una velocidad no confirmada atropelló a los equinos y a la jinete, identificada como Monique Morton, de 48 años y residente de Anza.

Veinte minutos después, los paramédicos de bomberos del condado la declararon muerta en el lugar. Se desconoce si los caballos murieron a causa del impacto o si se les practicó eutanasia humanitaria debido a sus lesiones.

Una segunda jinete, identificada como una mujer de 34 años de Temecula, fue trasladada en helicóptero al hospital con heridas graves.

No se dispuso de más detalles de inmediato, incluyendo el estado del conductor ni si la Patrulla de Caminos de California (CHP) cree que el alcohol o las drogas influyeron en el accidente.

La carretera de dos carriles estuvo parcialmente cerrada hasta la madrugada del lunes mientras se realizaba una investigación preliminar.

Se solicita a cualquier persona con información relevante para la investigación que se comunique con la oficina de la CHP de Indio al 760-772-8938.