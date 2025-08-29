Skip to Content
News

Una persona murió tras tiroteo en Desert Hot Springs; las circunstancias siguen bajo investigación

By
Published 11:14 pm

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Una persona falleció tras un tiroteo en Desert Hot Springs, confirmó la policía. Las circunstancias del tiroteo siguen bajo investigación.

El tiroteo se reportó alrededor de las 5:15 p. m. en Ocotillo Road, cerca de Ironwood Drive.

Un equipo en el lugar confirmó que la policía está colocando cinta adhesiva en una casa de la zona.

Estamos trabajando para confirmar información adicional. Manténgase al tanto de las actualizaciones en Telemundo15.com

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content