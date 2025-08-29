Una persona murió tras tiroteo en Desert Hot Springs; las circunstancias siguen bajo investigación
Luis Medina
DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Una persona falleció tras un tiroteo en Desert Hot Springs, confirmó la policía. Las circunstancias del tiroteo siguen bajo investigación.
El tiroteo se reportó alrededor de las 5:15 p. m. en Ocotillo Road, cerca de Ironwood Drive.
Un equipo en el lugar confirmó que la policía está colocando cinta adhesiva en una casa de la zona.
