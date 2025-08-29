Niña de dos años hospitalizada tras caer de un vehículo en movimiento en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Una niña de dos años fue trasladada al hospital tras caer de un vehículo en movimiento el viernes por la noche en Indio.

El incidente se reportó alrededor de las 8:15 p. m. en la cuadra 46000 de la calle Jackson.

La policía de Indio informó que la investigación preliminar reveló que la niña se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta trasera derecha del pasajero mientras el vehículo en el que viajaba estaba en movimiento. Al girar hacia la calle Jackson desde un complejo de apartamentos, la niña se cayó.

El padre detuvo el vehículo inmediatamente. La niña no fue atropellada por ningún vehículo, agregó la policía.

“La niña no parecía tener lesiones visibles, pero aun así fue trasladada a un hospital local para una evaluación adicional. Se desconoce la gravedad de sus lesiones en este momento”, dijo la policía.

La investigación continúa y la policía confirmó que los padres están cooperando plenamente.