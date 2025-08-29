Skip to Content
La primera ministra de Tailandia fue destituida por el escándalo de una llamada telefónica filtrada con el líder de Camboya

2:01 am

Por Helen Regan y Kocha Olarn, CNN

Un tribunal tailandés destituyó este viernes de su cargo a la suspendida primera ministra del país, Paetongtarn Shinawatra, por una grave violación de la ética tras una controvertida llamada telefónica que mantuvo con el exlíder de Camboya, hundiendo al reino en una nueva agitación política.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

