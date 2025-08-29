La Patrulla de Carreteras de California lanza su Período Máximo de Control para el fin de semana del Día del Trabajo mientras millones de californianos se movilizan

Luis Medina

COACHELLA VALLEY, Calif. (KUNA) – Mientras millones de californianos se movilizan para el fin de semana festivo del Día del Trabajo, la Patrulla de Carreteras de California (CHP) ha lanzado su Período Máximo de Control (MEP) para combatir la conducción peligrosa y mantener las carreteras seguras.

El período de control comienza el viernes a las 6 p. m. y continúa hasta el final del lunes, con todos los oficiales disponibles desplegados en todo el estado. La CHP afirma que la atención se centrará en la conducción bajo los efectos del alcohol, las infracciones por el uso del cinturón de seguridad y el exceso de velocidad, causas comunes de accidentes durante el fin de semana festivo.

El año pasado, 21 muertes estuvieron relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo. Más de 1100 personas fueron arrestadas por conducir bajo la influencia del alcohol.

La CHP insta a los viajeros a planificar con anticipación, conducir sobrios y mantenerse alerta.

