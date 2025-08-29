Jóvenes del Valle Imperial deciden estudiar en Mexicali

Carolina Garcia

El Centro, California (t3).- Son 160 los estudiantes que son provenientes del condado Imperial, los que estudian dentro de Cetys Universidad, los motivos: el costo, la calidad y los programas que utilizan que les permite aprender en su mismo idioma.

De acuerdo a Mario Dipp, Director de Cetys en Mexicali, la institución con 60 años de presencia en Baja California, es una de las cinco universidades en México que cuenta con una certificación que tiene validez en Estados Unidos, lo que hace aún más atractivo que estudiantes aspiren a prepararse en alguna carrera en Mexicali:

“gente del Valle Imperial que puede hablar español, pero que no se sienta a gusto tal vez llevando una carrera y sus estudios completos en ellos, entonces ahí hizo diseñado específicamente Para estudiantes del Valle Imperial que estén interesados en estudiar con nosotros”

Además a través de Friends of CETYS se otorgan becas a estudiantes del condado para que puedan acceder a la educación privada de calidad en esta frontera, la cual destaca por la preferencia en ingenierías, que ofrece además de sus instalaciones, una preparación de calidad y apoyo em desarrollo de habilidades en la comunicación:

“El costo de de los estudiantes de aquí es más en San Diego State que ir a Cetys, aunque es privado y la experiencia es magnífico” Dijo Víctor Jaime, presidente de la Fundación.

Son 8 mil los estudiantes que se forman en los diversos niveles educativos que ofrece la institución a lo largo de Baja California.