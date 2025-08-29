Israel recupera en Gaza el cuerpo de un rehén muerto y los restos de otro

Por Tamar Michaelis, CNN

Las fuerzas israelíes recuperaron el cuerpo de un rehén muerto y los restos de otro en Gaza, anunció la oficina del primer ministro el viernes.

El cuerpo recuperado fue identificado como de Ilan Weiss, de 56 años, del kibutz Be’eri.

La esposa y la hija de Weiss, Shiri y Noga, fueron tomadas como rehenes del kibutz Be’eri durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre. Fueron liberadas durante el primer alto el fuego en noviembre de 2023. En ese momento, se creía que Weiss podría estar vivo.

Sin embargo, en enero de 2024, el kibutz Be’eri anunció que Ilan Weiss había muerto durante el ataque a la comunidad y que su cuerpo había sido trasladado a Gaza.

Los restos de otro rehén, aún no identificado, también fueron recuperados en la misma operación, según informó la oficina.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no informaron en qué lugar de Gaza se recuperaron los cuerpos.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos afirmó que, junto con el dolor y la pena, la recuperación del cuerpo de Weiss “ofrece cierto consuelo a la familia tras 692 días de espera en medio de la incertidumbre”.

Tras la recuperación de los restos de los dos rehenes fallecidos, quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales se cree que 20 están vivos.

Ivana Kottasová de CNN contribuyó con este reporte.