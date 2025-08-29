Familia de Coachella sufre graves problemas financieros y médicos tras el choque de un conductor ebrio contra un camión de tacos

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) — Los dueños de Fernando’s Tacos en Coachella están conmocionados después de que un presunto conductor ebrio chocara contra su camión de tacos a principios de esta semana.

El jueves pasado, 21 de agosto, un Toyota Corolla blanco se saltó una señal de alto y se estrelló contra un poste de luz en la intersección de la Avenida 52 y la calle Calhoun. El conductor luego impactó una Nissan Frontier, que fue empujada contra el camión de tacos.

Los dueños, Lourdes y Fernando, viajaban en ese camión y ahora se recuperan de sus lesiones mientras lidian con la carga financiera de la pérdida de su negocio.

Esta noche,conversamos con la familia sobre los problemas que les esperan y cómo buscan el apoyo de la comunidad.

Si desea apoyar el Gofundme de la familia, visite: El enlace de Gofundme.