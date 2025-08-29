EE.UU. anuncia que “denegará y revocará las visas” de funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU

Por Jennifer Hansler, CNN

El Departamento de Estado de EE.UU. “denegará y revocará las visas” de los miembros del Gobierno Autónomo Palestino y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en un paso significativo antes de la Asamblea General de la ONU, donde se espera que varios de los tradicionales aliados de EE.UU. reconozcan un estado palestino.

Según el anuncio de este viernes del Departamento de Estado, la Misión del Gobierno Autónomo Palestino ante la ONU “recibirá exenciones conforme al Acuerdo de la Sede de la ONU”.

Sin embargo, las restricciones sí podrían impedir la asistencia del presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmoud Abbas, y probablemente limitarán severamente la presencia palestina en la cumbre global anual, mientras continúa la guerra en Gaza y varios aliados clave se preparan para reconocer un estado palestino.

“Hoy, el Gobierno de Trump anuncia que negará y revocará visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y del Gobierno Autónomo Palestino antes de la próxima Asamblea General de la ONU, conforme a la ley de EE.UU.”, dijo en X el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

“Antes de que los tomemos en serio como socios para la paz, el Gobierno Autónomo Palestino y la OLP deben rechazar completamente el terrorismo y dejar de buscar, de manera contraproducente, el reconocimiento unilateral de un estado hipotético”, añadió.

CNN ha solicitado más detalles sobre el anuncio, entre ellos cuántas personas tendrán sus visas revocadas.

En julio, el Departamento de Estado anunció sanciones que negarían visas a EE.UU. a funcionarios no identificados del Gobierno Autónomo Palestino y la OLP.

La medida también parece ser un paso adicional para castigar a quienes participan en investigaciones de tribunales internacionales sobre supuestos crímenes cometidos por Israel.

“El Gobierno Autónomo Palestino también debe poner fin a sus intentos de eludir las negociaciones a través de campañas de guerra legal internacional, incluyendo apelaciones ante la CPI y la CIJ, y los esfuerzos para asegurar el reconocimiento unilateral de un estado palestino conjetural”, decía el comunicado de este viernes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.