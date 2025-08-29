Brasil no tiene prisa en tomar represalias contra aranceles de Trump y quiere negociar con EE.UU., dice Lula

Por CNN Español

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este viernes que está abierto a negociaciones con Estados Unidos, por lo que “no tiene prisa” en aplicar aranceles recíprocos contra los que impuso el presidente Donald Trump.

Estos dichos llegan luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil le ordenara al organismo comercial Camex que empezara a analizar si una ley local de reciprocidad podría ser utilizada contra EE.UU., después de que Trump impusiera aranceles del 50 % a productos brasileños.

“Este es un proceso que lleva algo de tiempo”, dijo el presidente de Brasil en una entrevista con la radio Itatiaia, según cita la agencia de noticias Reuters. “Tenemos que decirle a Estados Unidos que también tenemos acciones que podemos tomar contra ellos. Pero no tengo prisa. Lo que quiero es negociar”.

Previamente, Lula había dicho que no veía espacio para conversaciones directas con Trump, lo cual creía que se convertiría en una “humillación” para él. Sin embargo, añadió que no dudaría en llamarlo si su intuición se lo decía.

“El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo”, dijo Lula en una entrevista con Reuters desde su residencia presidencial en Brasilia a inicios de agosto. “Pero hoy mi intuición dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme”.

Unos días después, el mandatario de Brasil presentó un plan para contrarrestar los aranceles de Trump. Este plan “antiaranceles” llevó por nombre “Brasil Soberano” y tiene como objetivo poner a disposición 30.000 millones de reales (más de US$ 5.500 millones) para líneas de crédito que puedan ser utilizadas por las empresas brasileñas afectadas por los aranceles estadounidenses.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi dijo a su par brasileño, Mauro Vieira en una llamada telefónica el jueves que China está dispuesta a fortalecer la coordinación con Brasil y a trabajar con los países del grupo BRICS para resistir el unilateralismo y el acoso.

Wang también dijo que China está dispuesta a fortalecer la confianza mutua estratégica y el apoyo con Brasil, y a profundizar la cooperación práctica en varios campos, según un comunicado de su ministerio el viernes citado por Reuters.

El acercamiento de China a Brasil se ha acrecentado en agosto. Hace unas semanas, el presidente de China, Xi Jinping, y Lula da Silva hablaron por teléfono y dialogaron sobre la relación entre ambos países y el fortalecimiento de la cooperación.

Además de ello, China realizó una sutil crítica a Estados Unidos sin mencionar al país de forma explícita, al decir que los países deben “oponerse rotundamente al unilateralismo y al proteccionismo”.

“Xi Jinping afirmó que China apoya al pueblo brasileño en la defensa de la soberanía nacional y a Brasil en la salvaguardia de sus legítimos derechos e intereses. Los países deben unirse para oponerse rotundamente al unilateralismo y al proteccionismo”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado.

Con información de la agencia de noticias Reuters y de Anabella Gonzalez y Uriel Blanco, de CNN.