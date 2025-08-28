US Open: por qué la falta de deportividad en un acto común del tenis provocó una fuerte discusión entre Townsend y Ostapenko

Por Ben Morse, CNN

El intercambio posterior al partido entre Taylor Townsend y Jelena Ostapenko este miércoles en el US Open fue un encuentro tenso, pero probablemente dejó a muchos preguntándose qué fue lo que causó tanta tensión.

Casualmente, el choque surgió de la ruptura de una regla tácita del tenis.

Tras la victoria de Townsend en sets seguidos sobre Ostapenko, se escuchó a las dos jugadoras intercambiar acaloradas palabras fuera de la cancha. La letona dijo que la estadounidense “no tenía clase” ni “educación”.

Según Ostapenko, el origen de la discusión surgió de un momento de controversia que no forma parte de las leyes del tenis, sino de un acto de deportividad (o falta de ella, en este caso).

Ostapenko explicó más tarde en redes sociales que su ira se originó en un momento a mitad de su partido de segunda ronda, cuando Townsend no pidió disculpas tras ser ayudada por una cuerda de la red durante un punto.

Ostapenko llamó a su oponente estadounidense “irrespetuosa”. “Hay reglas en el tenis que la mayoría de tenistas siguen, y fue la primera vez que me pasó esto en el circuito”, escribió. “Si juega en su país, no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera”.

Townsend se mostró desafiante al ser entrevistada por ESPN tras el juego: “Las personas se enojan cuando pierden. Me dijo que veríamos cómo lo hacía fuera de Estados Unidos. Le gané en Canadá, así que veremos lo que dice”.

En tenis, si un jugador realiza un golpe que roza la red y la pelota se desliza hacia el lado de su oponente, ganando así el punto, es común que levante la mano en señal de disculpa.

Lo hace para expresarle a su oponente que no pretendía realizar un golpe que dio en la red, pero que, aun así, le ayudó a ganar el punto, y también para reconocer la suerte, o la desgracia, que esto implicó.

Es un gesto común en este deporte, pero, a menudo, carece de la sinceridad de una disculpa real y es, en cambio, una muestra de cortesía.

“Es el típico: ‘Lo siento, no lo siento’”, explicó la dos veces campeona de Grand Slam Svetlana Kuznetsova en 2020.

“Te lo diré así: cuando vas a una tienda en Estados Unidos y te preguntan: ‘¿Cómo estás?’, ¿les importa cómo estás? Pero aun así eres educada y respondes”, dijo la rusa. “Es lo mismo: eres educada y levantas la mano”.

Si bien las jugadoras se disculpan por golpear la red la mayoría de las veces, hay ocasiones en las que no lo hacen y molestan a sus oponentes, como a Ostapenko.

En las semifinales del cuadro individual femenino de Wimbledon de este año, Aryna Sabalenka admitió estar “enojada” cuando Amanda Anisimova no se disculpó por golpear la red, sino que optó por celebrar el punto.

“Pensé: ‘¿No quieres disculparte?’ Supongo que solo quería, con todas mis fuerzas, ganar este partido”, dijo Sabalenka. “Es asunto suyo. Si no tiene ganas de disculparse, como si apenas hubiera conseguido ese punto y no tuviera ganas de disculparse por esa situación, es asunto suyo”.

En Wimbledon 2007, Rafael Nadal criticó a Robin Söderling por hacer un gesto de asentimiento en lugar de disculparse por un punto ganado al golpear la red.

La respuesta de Söderling fue sincera: “¿Por qué debería disculparme si es el momento más feliz de mi vida?”

