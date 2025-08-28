Se desploma el turismo en Cuba en el primer semestre de 2025

Por Gonzalo Zegarra

La tasa de ocupación hotelera en Cuba cayó hasta el 21,5 % en el primer semestre del año, según estadísticas divulgadas esta semana por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) sobre el turismo, un sector clave para la economía de la isla.

El informe arrojó un descenso de casi siete puntos con respecto al mismo período de 2024. Además, también marca un retroceso frente al primer trimestre, cuando la ocupación marcó un 24 %. Al respecto, el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, reconoció en junio que había sido un balance “muy deficiente”.

Entre enero y junio, 981.856 visitantes llegaron a Cuba, un 25 % menos que en 2024, reportó la ONEI. En la misma línea, el número de pernoctaciones cayó de 7,9 millones a 5,7 millones, con lo que el promedio de noches por viajero pasó de 6,1 a 5,8.

El turismo, uno de los motores de la actividad económica y fundamental para enfrentar la escasez de divisas, viene en caída desde los máximos alcanzados antes de la pandemia de covid-19, exceptuando una breve recuperación tras la reanudación de viajes. En 2024 Cuba recibió a 2,2 millones de visitantes, menos de la mitad de los que llegaron al país en 2018.

Si bien muchos hoteles y algunos alojamientos particulares cuentan con generadores eléctricos, el sector se ha visto impactado por los constantes apagones en el país, con un sistema energético que acarrea años de falta de mantenimiento e inversión. La situación se agravó con la temporada de huracanes del año pasado, que derivó en varios colapsos generales a fines de 2024 y desembocó en algunas protestas callejeras.

Guías turísticos consultados por CNN han señalado que aunque en La Habana los servicios funcionan mejor que en otras ciudades, su labor se ve complicada por los cortes de luz y las interrupciones de internet, lo que repercute en la atención a los visitantes.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, afirmó en mayo en su podcast que los prolongados apagones son el mayor “obstáculo” y afectan severamente a la economía “casi paralizada en muchas actividades por no disponer del servicio necesario”.

Las autoridades históricamente han culpado al embargo estadounidense, vigente desde 1962 y que limita las inversiones y transacciones en el país, como la causa principal de sus problemas económicos. En junio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó un memorando que hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba.

La Cancillería de Cuba dijo el martes que 1,3 millones de personas procedentes de EE.UU. no visitaron la isla entre 2023 y 2024 debido al embargo. “La industria turística cubana habría ingresado US$ 1.730 millones provenientes del mercado estadounidense”, sostuvo el Ministerio de Exteriores, sin dar detalles de la estimación.

Por su parte, muchos cubanos residentes en EE.UU. han expresado su inquietud frente a la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump y repiensan la decisión de visitar la isla.

Además, la inclusión de Cuba por parte de EE.UU. en la lista de países patrocinadores del terrorismo desincentiva la llegada de viajeros europeos. El Ministerio de Exteriores de España informa en su web que si los ciudadanos visitan la isla, pierden el beneficio de la Autorización de Viajes (ESTA), y deben entonces obtener un visado para visitar territorio estadounidense.

Patrick Oppmann de CNN colaboró con este reporte