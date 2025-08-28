Radios comunitarias fronterizas enfrentan grantes retos

Carolina Garcia

Somerton, Arizona (t3).- Las radios comunitarias como Radio Sin Fronteras que depende exclusivamente de fondos a través de la organización Campesinos Sin Fronteras deben reforzar el cuidado y la forma del lenguaje que utilizan ante el escrutinio que se registra por parte del gobierno federal.

Emma Torres, en entrevista para Telemundo, dijo que si bien los recortes, no les han impactado directamente al no depender directamente de sus patrocinios, si hay una relación a través de la organización que administra la radiodifusora:

“Tienes que pensar con mucho cuidado cómo continuar informando a tu comunidad, ayudando a tu comunidad sin cometer un error. Fue eliminado al punto de que no vas a poder comunicarte con la gente”

Radio sin fronteras tiene un alcance de hasta 500 mil personas en la región, siendo un conducto importante entre la comunidad y la información y servicios que ofrecen.