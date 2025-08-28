Maestro local será juzgado por presunto abuso sexual de estudiante

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un maestro del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella, acusado de tocar inapropiadamente a un estudiante, deberá ser juzgado por actos lascivos contra un menor y otros delitos, dictaminó hoy un juez.

Mario Manuel Valenzuela, de 42 años y residente de Coachella, fue arrestado en febrero tras una investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Al final de una audiencia preliminar el jueves, el juez del Tribunal Superior, Otis Sterling, determinó que existían pruebas suficientes para vincular a Valenzuela a juicio por el cargo de actos lascivos, así como por molestar o abusar sexualmente de un menor de 18 años.

El juez programó una lectura de cargos posterior a la audiencia preliminar para el 11 de septiembre en el Centro de Justicia Larson en Indio. El acusado se encuentra en libertad bajo una fianza de $10,000.

Según los investigadores del sheriff, en diciembre se recibieron denuncias de presuntos actos ilícitos que involucraban al acusado, lo que dio inicio a una investigación que duró varios meses. No se identificó a la niña presuntamente atacada por Valenzuela, ni se revelaron las circunstancias del encuentro.

Los funcionarios del CVUSD emitieron un comunicado poco después del arresto del acusado a mediados de febrero, indicando: “Nuestro trabajo con el departamento del sheriff continúa”.

“Les informamos que no toleramos ningún comportamiento inapropiado en nuestro distrito, y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad”, declaró el distrito.

Los funcionarios se negaron a revelar en qué función docente específica trabajó Valenzuela ni durante cuánto tiempo.

Se le impuso una licencia administrativa sin goce de sueldo tras su detención, pero se desconocía si el distrito había completado el proceso de despido.

El acusado no tiene antecedentes penales documentados en el condado de Riverside.