Lisa Cook, gobernadora de la Fed, demanda para impugnar el intento de Trump de destituirla

Por Bryan Mena y Katelyn Polantz, CNN

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, presentó una demanda para conservar su puesto en la Junta, después de que el presidente Donald Trump anunciara a inicios de esta semana que la destituía de su cargo.

La demanda de Cook, interpuesta el jueves en la mañana, pide a un juez que declare ilegal el intento de Trump de sacarla del cargo y que confirme que sigue siendo miembro activo de la Reserva Federal.

El recurso abre la puerta a una batalla legal de alto riesgo con grandes implicaciones para la Fed y para el poder de la Presidencia, en momentos en que Trump busca consolidar su control sobre partes del Gobierno que antes se consideraban sagradas y libres de influencia política.

La Casa Blanca, sin embargo, afirmó que la destitución de Cook fue legal.

“El presidente determinó que había causa para destituir a una gobernadora acusada de manera creíble de mentir en documentos financieros, de un cargo altamente sensible encargado de supervisar instituciones financieras”, dijo el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai en un comunicado el jueves. “La destitución de una gobernadora por causa fortalece la rendición de cuentas y la credibilidad de la Junta de la Reserva Federal tanto ante los mercados como ante el pueblo estadounidense”.

El lunes, Trump publicó en redes sociales una carta dirigida a Cook en la que le informaba que tenía causa suficiente para destituir a la funcionaria del banco central. La carta citaba acusaciones de fraude hipotecario planteadas por primera vez por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte.

Trump y sus aliados han acusado a Cook de fraude hipotecario relacionado con dos propiedades de su propiedad, ambas de las cuales habría designado como residencia principal. El Gobierno de Trump ha señalado que investiga a otros presuntos opositores políticos del presidente por supuesto fraude hipotecario, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el senador Adam Schiff, de California.

El Departamento de Justicia dijo que planea investigar las acusaciones de Pulte. Cook no ha sido acusada formalmente de ningún delito.

Cook también pidió al tribunal que declare que «una acusación no fundamentada de fraude hipotecario previa a la confirmación de una gobernadora no constituye causa de destitución» bajo la ley federal.

La situación de Cook puede complicarse jurídicamente en torno a su destitución, dado que Trump considera que puede destituirla por causa incluso si las acusaciones no han sido probadas y la investigación no ha concluido.

La denuncia de 24 páginas, presentada en un tribunal federal en Washington, acusa a Trump de usar acusaciones de fraude en un intento de evadir la ley federal que protege a los miembros de la Junta de ese tipo de interferencia presidencial.

“Es evidente, por las circunstancias que rodean la supuesta destitución de la gobernadora Cook de la Junta de la Reserva Federal, que las acusaciones de fraude hipotecario en su contra son un pretexto para lograr su pronta remoción y dejar vacante un puesto que el presidente Trump pueda llenar y avanzar en su agenda de socavar la independencia de la Reserva Federal”, escribieron los abogados de Cook en la demanda.

El caso aún no ha sido asignado a un juez en Washington.

“Este es un caso importante”, dijo Jane Manners, profesora asociada de la Facultad de Derecho de Fordham que investiga el poder presidencial. “Si vamos a permitir que la política determine la composición de la Fed, ¿qué significa eso para el futuro de nuestra economía?”.

Varios otros funcionarios cuasiindependientes del Gobierno federal no han tenido éxito en conservar sus cargos, a pesar de sus demandas de emergencia.

La Corte Suprema, en decisiones de 6-3 desde una bancada de tendencia conservadora, ha permitido de manera reiterada que Trump destituya a la dirigencia de agencias gubernamentales independientes este año. Sin embargo, en el pasado el tribunal trazó una línea en torno a la Fed. En mayo, el tribunal calificó a la Reserva Federal como una agencia “estructurada de manera única”, con una larga trayectoria de aislamiento frente a la interferencia política de la Casa Blanca que no debería modificarse.

En una reunión de gabinete el martes, Trump dijo que está preparado para una batalla legal para defender su intento de sacar a Cook.

Un tribunal tendría la facultad de decidir si Cook puede seguir desempeñando su cargo ahora o si debe apartarse hasta que se resuelvan de manera más completa los procedimientos legales.

La Fed dijo en un comunicado el martes que acatará la decisión de un tribunal en la impugnación de Cook contra su destitución.

“Lisa Cook ha indicado, a través de su abogada personal, que impugnará de inmediato esta acción en un tribunal y buscará una decisión judicial que confirme su capacidad de seguir cumpliendo con sus responsabilidades como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, confirmado por el Senado”, dijo la Fed.

El presidente tiene la facultad de destituir a cualquier gobernador de la Fed por causa, pero no está claro si las acusaciones no probadas cumplen ese umbral.

El presidente ha culpado a la dirigencia de la Fed por actuar con demasiada lentitud, en su opinión, para reducir las tasas de interés.

Si Cook puede permanecer como gobernadora de la Fed sin restricciones, podrá votar en la próxima reunión de la Fed del 16 y 17 de septiembre. Se espera ampliamente que los responsables de la política monetaria de la Fed apliquen el primer recorte de tasas de interés desde diciembre, según los futuros del mercado.

Cook no se ha pronunciado públicamente sobre la economía desde que Pulte planteó las acusaciones de fraude hipotecario en su contra. Su último comentario sobre la economía fue después de la publicación del informe laboral de julio, el 6 de agosto, durante un diálogo moderado, organizado por la Fed de Boston.

Dijo que la débil racha de crecimiento del empleo en los últimos meses era “preocupante” y que el mercado laboral podría estar en un punto de inflexión.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.