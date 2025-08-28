Las 5 cosas que debes saber este 28 de agosto: Tiroteo en Minneapolis, Maduro vs. Trump y migrantes venezolanos en México

Por CNN en Español

ICE deportó a casi 200.000 personas desde que Trump regresó al cargo. ¿Hasta dónde llegarán Maduro y Trump? Argentina busca un cuadro presuntamente robado por un nazi fugitivo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

Dos niños murieron en un tiroteo en la Escuela Católica Anunciación de Minneapolis, informó el jefe de policía de la ciudad Brian O’Hara. Las víctimas tenían ocho y 10 años, según O’Hara, y al menos 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores. En lo que O’Hara describió como “una inexplicable tragedia”, la persona atacante abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de la iglesia mientras los estudiantes entraban a misa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a casi 200.000 personas en los primeros siete meses del actual mandato de Donald Trump, según un alto funcionario de Seguridad Nacional, lo que coloca a la agencia federal en camino a su tasa más alta de deportaciones en al menos una década, pero aún por debajo del objetivo de deportación establecido por la administración.

El choque y la tensión entre los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela alcanzaron un punto máximo esta semana, cuando ambos países involucraron activos militares en su disputa. En medio de este intercambio, tanto EE.UU. como Venezuela han anunciado fuertes despliegues militares, que incluyen personal militar activo, buques de guerra y aviones. ¿Hasta dónde podría llegar esta confrontación?

Las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos, la falta de oportunidades y la desesperanza impulsan a cada vez más migrantes a regresar a sus países de origen. Migrantes venezolanos varados en México optan por vuelos de retorno tras la cancelación de CBP One y las políticas más estrictas de Trump. Muchos aseguran que prefieren “empezar de cero” en Venezuela pese a los riesgos. “La esperanza terminó”, dicen.

Un alto funcionario de Florida dice que el controvertido centro de detención de inmigrantes estatal en los Everglades probablemente estará vacío en cuestión de días, incluso mientras el Gobierno del republicano Ron DeSantis y el federal luchan contra la orden de una jueza de cerrar la instalación para finales de octubre.

¿Qué es el fenómeno de La Niña?

A. Un patrón climático caracterizado por temperaturas del agua más calientes en el Mediterráneo

B. El fenómeno de El Niño en el hemisferio sur

C. Un patrón climático caracterizado por temperaturas del agua más frías que el promedio en el Pacífico ecuatorial

D. Un tipo de ciclón que surge desde el Ártico

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Un tiburón naranja de dos metros: mira el raro descubrimiento de unos pescadores en Costa Rica

Un grupo de pescadores deportivos descubrió un tiburón nodriza con una peculiar característica nunca antes vista: su coloración es naranja y sus ojos blancos como perlas. El color es tan intenso que parece brillar con la luz del Sol. El descubrimiento ha despertado el interés de la comunidad científica.

Grimsby Town: cómo es el equipo de cuarta división que eliminó al Manchester United de la Carabao Cup

Un nuevo capítulo de la historia de David contra Goliat: tras un empate 2-2 y una larguísima tanda de penales, este pequeño equipo logró una hazaña indiscutible.

Argentina busca un cuadro presuntamente robado por un nazi fugitivo

La policía argentina continúa la búsqueda de un retrato italiano del siglo XVIII que se cree fue saqueado hace 80 años a un coleccionista judío por un oficial nazi fugitivo que se asentó en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial.

50 minutos

Un piloto de un F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasó 50 minutos en una llamada telefónica en el aire con ingenieros de Lockheed Martin tratando de resolver un problema con su avión de combate antes de eyectarse y de que el caza cayera a tierra en Alaska a principios de este año.

“Mi amigo Víctor me salvó porque se echó encima de mí, pero recibió un disparo”

—Weston Halsne, un estudiante de quinto grado de la Escuela Católica Anunciación, describió cómo un amigo lo protegió de los disparos en el tiroteo de Minneapolis y recibió un tiro por la espalda mientras se escondían bajo las bancas. Su amigo resultó herido y fue llevado al hospital, según declaró a WCCO, afiliada de CNN.

¿Qué pasaría si el Monte Fuji entra en erupción? Video creado por IA muestra el caos que paralizaría Tokio

Un video generado parcialmente con IA, publicado por el Gobierno Metropolitano de Tokio, muestra el escenario de la erupción del Monte Fuji, cuya ceniza volcánica se espera que afecte el transporte y la salud de las personas, según el Gobierno.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. La Niña es un patrón climático caracterizado por temperaturas del agua más frías que el promedio en el Pacífico ecuatorial.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.