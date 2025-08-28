Estos son los cuatro equipos que debutarán en la Champions League: billeteras cortas y corazón grande

Por Juan Alvarado, CNN en Español

Los 36 participantes de la Champions League 2025/2026 ya conocen los ocho cruces que tendrán durante la fase de liga de la competencia.

El Paris Saint-Germain llega como el campeón defensor, y varios contendientes buscarán arrebatarle la corona al cuadro francés.

Sin embargo, hay cuatro equipos que ya hicieron historia al clasificarse por primera vez para la etapa principal de la máxima competencia de clubes europeos.

El Pafos FC de Chipre, el Bodo/Glimt de Noruega, el Kairat Almaty de Kazajastán y el Union Saint-Gilloise de Bélgica tendrán su debut absoluto en Champions.

El Pafos llegó a esta etapa tras eliminar al Estrella Roja de Belgrado en la última ronda de clasificación por un marcador global de 3 a 2, ganándose un lugar en el bombo 4 de la Champions League. Ahora le llegará la hora de medirse ante clubes como la Juventus y el Real Madrid.

En su corta historia de vida (fue fundado apenas en 2014) ha levantado dos títulos, ambos a nivel local, y actualmente su plantilla tiene un valor de mercado de US$ 24,4 millones, según Transfermarkt. Su jugador más caro es el centrocampista portugués Pepe, que vale US$ 2,7 millones.

Tiene un estadio para apenas más de 9.000 personas, similar al aforo de una cancha de la cuarta categoría del fútbol inglés.

El Bodo/Glimt se llevó todas las miradas la temporada pasada al alcanzar las semifinales de la UEFA Europa League. Allí cayó ante el equipo que terminó levantando el título, el Tottenham de Inglaterra.

Una curiosidad de este equipo es que disputa sus partidos de local dentro del círculo ártico, en la localidad de Bodo, una ciudad que tiene una población total de 55.000 habitantes.

Este equipo ha sido campeón de su liga local en cuatro ocasiones y tiene un valor de plantilla de US$ 63,8 millones. Su jugador de valor más alto es el ariete Kasper Hogh, con US$ 10,8 millones.

Este es otro equipo que juega sus encuentros en casa en una ubicación curiosa. El Kairat Almaty de Kazajstán juega de local en el Almaty Ortalyk Stadion. Este escenario se encuentra en la región sureste del país y está muy cerca de la frontera con China.

El Real Madrid de Xabi Alonso deberá viajar hasta esta localidad en la etapa de liga de la Champions League.

Este club kazajo tiene 17 títulos en la primera división y hoy su plantilla tiene un valor de mercado de casi US$ 15 millones. Dastan Satpaev es su jugador de mayor valor de mercado… y dejará de serlo pronto: Chelsea pagó casi US$ 4,5 millones (récord para el fútbol kazajo) para llevárselo cuando cumpla los 18 años.

Finalmente, el Union Saint-Gilloise de la liga belga es quien tiene el mayor valor de mercado de los cuatro debutantes en esta nueva edición de la Champions League: US$ 100,6 millones.

Entre sus filas destacan el delantero Promise David, de la selección de Canadá, y el argentino Kevin Mac Allister. El nacido en Ontario tiene un valor de mercado de US$ 14,8 millones, el más elevado del plantel.

El cuadro belga tiene un total de 16 títulos a nivel local, incluidas 12 ligas de Bélgica.

