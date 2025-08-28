En Palm Desert continúan construyendo viviendas al norte de la ciudad

Lina Robles

En la ciudad de Palm Desert continúan construyendo 4,500 casas, condominios y apartamentos en el área de las calles Gerald Ford y Dinah Shore, 176 de esas casas serán para familia de medianos ingresos, se espera estén listas para noviembre o diciembre próximos.

Cerca de la calle Gerald Ford se construyen 330 unidades en tres complejos de apartamentos.

Mientras que siguen trabajando en 700 viviendas que incluirá albercas, senderos para caminar y espacios al aire libre.

Además, cerca de las universidades en el área de la calle Cook construirán un parque en un terreno de 27 acres y 1,100 casas, apartamentos y dúplex.